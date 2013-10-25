《中国新债》今年第六期200亿铁道债下周将招标，期限10和20年--消息

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京10月25日 - 虽然近期资金波动剧烈，不过中国新债供给压力仍将持续。两位消息人士周五对路透表示，中国铁路总公司下周将招标发行今年第六期铁道债(企业债)，总额200亿元人民币，含10年和20年期两个品种。
“目前看是31号(下周四)发行。”一熟悉内情的消息人士称，10年计划发行规模150亿元，20年计划发行50亿元。牵头主承销商是国开证券。
上述消息人士并表示，如果该期债顺利发行，中国铁路总公司今年的铁道债发行额度还有300亿元，是否将一次性发行完毕将视资金面的情况而定。
中国银行间市场周五主要回购利率 涨势不改，七天和隔夜品种涨幅较上日稍缓。市场人士表示，早间长期资金供给有所增多，而月末临近不少机构短期资金缺口仍大，致跨月品种供给暂难脱离紧俏局面，14天期限资金利率居高不下，涨幅逾90bp。
今年铁道债的计划发行规模是1,500亿元，与上年持平。以下为2013年已发行铁道债招标细节如下：
金额 期限 招标日期 中标利率 投标倍数 招标利率区间
(亿元) (年) (倍) 第一期 200 10 7月23日 4.97% 1.78 4.15%-5.15% 第二期 100 10 8月13日 5.10% 1.39 4.15%-5.15%
100 20 8月13日 5.35% 1.08 4.35%-5.35% 第三期 200 7 8月26日 5.06% 1.66 4.20%-5.20% 第四期 150 7 9月11日 5.20% 1.13 4.20%-5.20%
50 15 9月11日 5.50% 2.06 4.60%-5.60% 第五期 150 10 10月14日 5.32% 1.34 4.40%-5.40%
50 20 10月14日 5.55% 1.38 4.60%-5.60% 总计 1,000
此前国务院已明确中国铁路总公司的铁路建设债券为政府支持债券。而且考虑到铁路运输公益性因素，中央财政将在2013年和明后两年对中国铁路总公司实行过渡性补贴。
今年铁道债计划发行规模与上年持平，仍维持在1,500亿元，其中部分额度将为超出"红线"外的特批额度。
中国铁道部改革方案于今年3月落定，原铁道部一拆为三以实现政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。