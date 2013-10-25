《中国新债》今年第六期200亿铁道债下周将招标，期限10和20年--消息

路透北京10月25日 - 虽然近期资金波动剧烈，不过中国新债供给压力仍将持续。两位消息人士周五对路透表示，中国铁路总公司下周将招标发行今年第六期铁道债(企业债)，总额200亿元人民币，含10年和20年期两个品种。

“目前看是31号(下周四)发行。”一熟悉内情的消息人士称，10年计划发行规模150亿元，20年计划发行50亿元。牵头主承销商是国开证券。

上述消息人士并表示，如果该期债顺利发行，中国铁路总公司今年的铁道债发行额度还有300亿元，是否将一次性发行完毕将视资金面的情况而定。

中国银行间市场周五主要回购利率 涨势不改，七天和隔夜品种涨幅较上日稍缓。市场人士表示，早间长期资金供给有所增多，而月末临近不少机构短期资金缺口仍大，致跨月品种供给暂难脱离紧俏局面，14天期限资金利率居高不下，涨幅逾90bp。

今年铁道债的计划发行规模是1,500亿元，与上年持平。以下为2013年已发行铁道债招标细节如下：

金额 期限 招标日期 中标利率 投标倍数 招标利率区间

(亿元) (年) (倍) 第一期 200 10 7月23日 4.97% 1.78 4.15%-5.15% 第二期 100 10 8月13日 5.10% 1.39 4.15%-5.15%

100 20 8月13日 5.35% 1.08 4.35%-5.35% 第三期 200 7 8月26日 5.06% 1.66 4.20%-5.20% 第四期 150 7 9月11日 5.20% 1.13 4.20%-5.20%

50 15 9月11日 5.50% 2.06 4.60%-5.60% 第五期 150 10 10月14日 5.32% 1.34 4.40%-5.40%

50 20 10月14日 5.55% 1.38 4.60%-5.60% 总计 1,000

此前国务院已明确中国铁路总公司的铁路建设债券为政府支持债券。而且考虑到铁路运输公益性因素，中央财政将在2013年和明后两年对中国铁路总公司实行过渡性补贴。

今年铁道债计划发行规模与上年持平，仍维持在1,500亿元，其中部分额度将为超出"红线"外的特批额度。