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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 17:56 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月25日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日)     
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*中国北车       100      20      9   10/28簿记建档  中信银行    AAA     10/30    10/31
    
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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*广东物资集团  12        6      12   10/30簿记建档  中国银行     AA     10/31    11/1
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*国家电网     100      100      12   11/1簿记建档   建设银行    AAA     11/5     11/6
                                                    兴业银行
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*得润电子       4      0.1      12   11/1簿记建档   招商银行     A+     11/5     11/6
 
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*宁波富邦      10        6      12   11/1簿记建档   中国银行     AA-    11/5     11/6
控股集团                                            华夏银行
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北京海吉星      5        3      12   10/28簿记建档  广发银行     A+     10/29    10/30
医疗科技公司                                      国泰君安证券
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广西北部湾     15        7.5    12   10/28簿记建档  建设银行     AA+    10/29    10/30
国际港务集团    
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财通证券       18        9       3   10/28招标      中信银行     AA     10/29    10/30
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杉杉集团        9        5      12   10/29簿记建档  兴业银行     AA     10/30    10/31
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中文传媒        4        4      12   10/29簿记建档  招商银行     AA     10/31    11/1
  
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湖北长江出版    9        4.5    12   10/30簿记建档  兴业银行     AA     10/31    11/1
传媒集团                                            浦发银行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
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申华控股       4        4       3   10/28簿记建档   光大银行     AA-     10/30    10/31
    
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河北钢铁集团  20       10       5   10/29簿记建档   民生银行    AAA      10/30    10/31
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湖北长江出版   9        4.5     5   10/30簿记建档   兴业银行     AA      10/31    11/1
传媒集团                                
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泉州路桥建设   5        5       5   10/30簿记建档   浦发银行     AA      10/31    11/1
开发公司                                                    
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成都文化旅游   3        3       5   10/30簿记建档   浙商银行     AA      10/31    11/1
发展集团
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宁波原水集团   4        4       5   10/30簿记建档   浙商银行     AA      10/31    11/1
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农六师国资    10       10       3   10/31簿记建档   建设银行     AA      11/1     11/2
经营公司                                           
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太原钢铁集团  15       15       5   10/31簿记建档   中国银行    AAA      11/1     11/2
                                                    兴业银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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无
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注: *代表新增。(完)

 (整理 边竞； 审校 李宏薇)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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