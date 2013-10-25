《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月25日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *中国北车 100 20 9 10/28簿记建档 中信银行 AAA 10/30 10/31 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *广东物资集团 12 6 12 10/30簿记建档 中国银行 AA 10/31 11/1 ======================================================================================== *国家电网 100 100 12 11/1簿记建档 建设银行 AAA 11/5 11/6 兴业银行 ======================================================================================== *得润电子 4 0.1 12 11/1簿记建档 招商银行 A+ 11/5 11/6 ======================================================================================== *宁波富邦 10 6 12 11/1簿记建档 中国银行 AA- 11/5 11/6 控股集团 华夏银行 ======================================================================================== 北京海吉星 5 3 12 10/28簿记建档 广发银行 A+ 10/29 10/30 医疗科技公司 国泰君安证券 ======================================================================================== 广西北部湾 15 7.5 12 10/28簿记建档 建设银行 AA+ 10/29 10/30 国际港务集团 ======================================================================================== 财通证券 18 9 3 10/28招标 中信银行 AA 10/29 10/30 ======================================================================================== 杉杉集团 9 5 12 10/29簿记建档 兴业银行 AA 10/30 10/31 ======================================================================================== 中文传媒 4 4 12 10/29簿记建档 招商银行 AA 10/31 11/1 ======================================================================================== 湖北长江出版 9 4.5 12 10/30簿记建档 兴业银行 AA 10/31 11/1 传媒集团 浦发银行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== 申华控股 4 4 3 10/28簿记建档 光大银行 AA- 10/30 10/31 ======================================================================================== 河北钢铁集团 20 10 5 10/29簿记建档 民生银行 AAA 10/30 10/31 ======================================================================================== 湖北长江出版 9 4.5 5 10/30簿记建档 兴业银行 AA 10/31 11/1 传媒集团 ======================================================================================== 泉州路桥建设 5 5 5 10/30簿记建档 浦发银行 AA 10/31 11/1 开发公司 ======================================================================================== 成都文化旅游 3 3 5 10/30簿记建档 浙商银行 AA 10/31 11/1 发展集团 ======================================================================================== 宁波原水集团 4 4 5 10/30簿记建档 浙商银行 AA 10/31 11/1 ======================================================================================== 农六师国资 10 10 3 10/31簿记建档 建设银行 AA 11/1 11/2 经营公司 ======================================================================================== 太原钢铁集团 15 15 5 10/31簿记建档 中国银行 AAA 11/1 11/2 兴业银行 ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 边竞； 审校 李宏薇)