国际油市：布兰特原油升至107美元上方，受美中需求复苏预期提振

“我们在寻找油价的底部。”三菱商事风险经理Tony Nunan称。“我们正处于石油需求的谷底，随着季节将进入冬季，需求将会回升。”

美国10月制造业产出自2009年底以来首次出现萎缩，加上欧元区丧失动能，都可能打压油价，但随着需求改善，油价不太可能进一步再跌多少。

Nunan预期布兰特原油会在106美元触底，而一旦美国炼油厂结束维修恢复运转，布兰特和美国原油都将回升。

据路透技术分析师王涛，布兰特原油可能反弹至107.65美元，美国原油则可能先回到98.15美元，再朝94.82美元下跌。(完)

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