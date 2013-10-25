澳洲股市：收高并接近五年高位，周线连续第三周上涨

路透悉尼10月25日 - 澳洲股市周五上涨0.3%，守在五年高位。大型银行将在下周二开始公布财报，由于大型银行有慷慨派息以及创纪录的利润，这一年来表现亮眼，因此大型银行股提振大盘走势。

S&P/ASX 200指数 收高13.4点至5,386.3点，接近本周稍早所及的五年高位5,402.4。该指数本周收涨1.2%，为连续第三周上扬。

食品公司WCB 股价跳升3.3%，收于收盘纪录高位的8.42澳元。此前加拿大公司Saputo Inc 提高对其收购报价。(完)