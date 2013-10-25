澳洲股市：收高并接近五年高位，周线连续第三周上涨

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透悉尼10月25日 - 澳洲股市周五上涨0.3%，守在五年高位。大型银行将在下周二开始公布财报，由于大型银行有慷慨派息以及创纪录的利润，这一年来表现亮眼，因此大型银行股提振大盘走势。
S&P/ASX 200指数 收高13.4点至5,386.3点，接近本周稍早所及的五年高位5,402.4。该指数本周收涨1.2%，为连续第三周上扬。
食品公司WCB 股价跳升3.3%，收于收盘纪录高位的8.42澳元。此前加拿大公司Saputo Inc 提高对其收购报价。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。