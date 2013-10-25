中国汇市：人民币早盘创新高后回落，6.08元整数关遭遇强阻力

* 人民币即期早盘创新高后回落

* 中间价微幅走升

* 6.08元整数关口阻力较强

路透北京10月25日 - 人民币兑美元即期 周五早盘刷新纪录高点后回落，目前较上日收盘价微跌。人民币强劲升势今日在6.08元整数关口遭遇较强阻力，触及新高后国有大行购汇盘涌现，令汇价掉头向下。

早盘人民币汇价最高曾出现6.0799元的成交价格，不过之后不久，外汇交易中心报价数据显示日高仅为6.0802元。外汇交易中心有关人士答复路透查询时表示以该价格为准。

“感觉市场结汇盘很多。但可能是监管层怕价格破了6.08，(购汇盘)买的很猛。”上海一股份行交易员说。

交易人士表示，从客盘上看今天结汇非常多，而购汇比较少，人民币升值压力较大。不过大行购汇再度出现，成功守住6.08元关口。成交较为活跃，早盘成交额超过114亿美元。

北京时间13:33，人民币兑美元即期报6.0824元，上日收报6.0820元。今日人民币兑美元中间价 为6.1333元，上日中间价为6.1335元。

全球汇市中美元兑欧元周五创下两年新低，美国联邦储备理事会将维持资产购买计划至明年初的预期升高，打击美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1500/30，上日尾盘为6.1470。

北京时间13:24，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0746/71元，上一交易日尾盘报6.0755元。