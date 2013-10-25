《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(10月21日-25日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 整周收升0.21%，升值步伐较上周放缓。由于短期升值 较快，市场谨慎情绪升温，不过来自客盘的结汇力量依然较重。周五在测试6.08元关口时遭 遇大行购汇阻击，创出6.0802元历史新高。短期或仍面临人民币升值压力，市场也在期待更 多政策指引。 公开市场操作: * 面对本周转趋紧张的银行间资金市场，中国央行岿然不动，本周公开市场零操作，意 味着逆回购操作阶段性退出已成定局，彰显出央行在敲响信贷增速过快警钟后，不会放任流 动性过于宽松的决心。 但业内人士同时指出，考虑到外汇占款的回升趋势，以及财政存 款投放等因素，至少在年内，平稳管理基调下资金面不致有大碍。同时，若外部流动性供给 过多，正回购和央票重启的可能性也在不断增加。 债市: * 银行间现券收益率当周一路冲高，央行公开市场暂停逆回购操作，本已令政策预期趋 谨慎，而资金面在月末缴税等因素的影响下日趋紧张，此外新债密集的供给亦未见停歇，面 对重重压力现券抛盘沉重，各期限品种收益率轮番上行；由于短期内升幅过快，现券收益率 可能有小幅回落修正的机会，但考虑到基本面和政策面的压制，债市摆脱弱势的时机仍未到 来。 票据: * 中国票据市场转贴利率当周小幅走高，但幅度并不明显。交易员表示，虽然在财政缴 税以及央行公开市场“零操作”的压力下，资金利率一路攀高，转帖利率存走在升动力，但 四季度不少机构信贷规模压力稍缓，收票意愿反而较强，一定程度限制了转帖利率涨幅；初 步估计度过月末之后，流动性有望进一步好转，但未来央行态度仍旧比较关键，比如公开市 场是不是会继续操作等都值得关注。 股市: * 中国股市沪综指 当周震荡下跌，累计跌幅达2.8%，创下四个月来最大单周跌 幅。月末因素以及央行暂停例行的逆回购操作，近期市场资金面偏紧，成长股和概念股的炒 作无法持续，市场人气受到压制，大盘连续四天下跌，技术支撑位连连失守。 期市: * 沪铜当周下跌并击穿52,000元的关键支撑，中国国内流动性偏紧令A股表现疲弱，亦 拖累到基本金属市场人气。尽管汇丰中国PMI等数据持续坚挺，但市场对四季度政策面和金 属需求前景仍存疑虑，沪铜主力1401合约 周五收报每吨51,150元，全周累计下跌1. 42%。 * 上海期金当周小幅上扬，美国就业数据疲弱，加之美联储官员发表温和言论，令市场 对联储推后缩减刺激政策的预期升温，带动国际金价升至四周高位。但分析师表示，短线的 反弹并未改变金价整体偏空的格局，近期料陷入震荡整理。沪金主力1312合约 周 五收报每克264.60元，全周累计上涨0.86%。(完) (整理 丁琦/吴芳; 审校 曾祥进)