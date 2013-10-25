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货币新闻 | 2013年 10月 25日 星期五 14:13 BJT

欧元汇率：ECB执委亚斯穆森称，不特别担心汇率问题

“我也是因为它是通胀预测的一个元素，才会关心，”他表示。

“我们不对汇率设定明确目标，”他补充说。

在被问及银行对企业的放贷时，亚斯穆森称，欧洲央行对银行的资产评估与压力测试将非常重要。

“欧洲落到了美国的后面……我相信，只有银行的资产负债表没有问题了，对实体经济的放贷才能恢复到我们希望的水平。”(完) (编译 张明钧/隋芬; 审校 杜明霞/艾茂林)
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