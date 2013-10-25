《中国信用市场观察》从流动性溢价看债券收益率走升

作者 徐永

路透上海10月25日 - 在交易员要不要止损的犹豫心态中，本周中国债券市场利率债收益率再攀高峰，资金利率全线趋紧，显示机构日渐重视流动性管理，货币市场因流动性溢价利率中枢提高、银行转型压缩部分同业业务等给债券市场带来的深刻变化正在进行。

这种变化在于，流动性中性偏紧环境下，融出方更倾向给资金附加流动性溢价令负债成本攀升，而过去几年来高速发展的同业业务利差降低，使得银行除了部分回归传统信贷业务外，对债券类资产收益率的要求亦在提高。

这对国债和金融债等发行刚性较强的利率债影响最大，并波及二级市场，而对成本更加敏感的非金融企业则因可以调节发行节奏，信用债冲击相对更小。

首先来看银行间流动性的变化，今年二季度末超储率为2.1%，超额准备金规模约为2万亿元人民币，而从公开市场，财政存款，MO,外汇占款（金融机构口径）及存款变动等几个因素简单分析，三季度期内其对流动性的影响分别为3,437亿，-5,020亿，-2,342亿，1,292亿和-4,360亿，净流出近7,000亿元。

当然这忽略了央行口径外汇占款及准备金缴存基数等其他影响，但从绝对规模角度，央行的货币政策无疑是中性偏紧的。而从10月的情况来看，在外汇占款增长较为乐观的情况下，央行也连续停止了逆回购对冲。

而从银行间质押式回购利率来看，6月以来，加权平均利率也在提高，欲浏览去年10月以来7天质押回购加权平均利率的变化趋势，请点选 link.reuters.com/cun24v

此外，从银行资产端的变化来看，负债成本提升首先压缩的是非标类票据同业业务，三季度票据融资月增量分别为-1,038亿，-125亿和-1,527亿，未贴现银行承兑汇票则分别为-1,777亿，3,045亿和-77亿元。

尤其值得注意的是9月份的变化，不仅表内融资在缩减，表外的承兑业务也在大幅缩减，从银行的反馈信息来看，是因为不少银行将票据业务调回了表内的短期贷款。

三季度非金融企业短期贷款的月增量分别为2,284亿，1,464亿和3,352亿元，企业表内短期贷款的回升不仅暗合银行中小企业贷款增速指标考核，也符合目前提升资产收益率的转型。

而其他非标类的资产则仍然保持较快的增长，以信托贷款和委托贷款的增量和来看，三季度仍然新增超过了1万亿，在投资较快增长的情况下，地方融资平台及房地产的融资需求，仍然支持了此类非标业务的增长，不像票据可以灵活调节。

值得注意的是，随着银行理财资管计划投资债权直接融资工具的推进，未来一部分非标类标的转向标准化，近几年来从同业代付演变为受益权并迅速扩张的同业业务，也可能迎来规模冲高回落。

欲浏览今年以来同业资产的变化，请点选link.reuters.com/hyn24v

当然，对债券市场而言，负债端流动性溢价同样影响巨大，本周在央行继续暂停7天逆回购的影响下，10年续发国债的加权中标收益率达到4.1405%的历史高位，二级市场则突破了4.20%。

国债和金融债相对较强的发行刚性可能是投资户推高中标利率的重要原因，当然本周开始已有预告推迟，进出口银行就将原定于28日招标时间改为31日。

一级市场收益率抬升的行情，也波及到了二级市场，交易户本周也普遍被止损卖出还是逢低买入摊薄的策略选择困扰，二级市场收益率继续抬升。

信用债的表现则没有利率债这般剧烈，一方面近期的供给增加弥补了之前三季度的缺口，而且从承销商的反馈来看，到本月底若流动性继续紧张，11月份城投债的供给将可能不会持续高增长。

这也致使信用债的利差普遍回落了低位，当然未来利差走宽的概率很大，因信用债的违约及评级风险仍未完全释放。

不过，6月份流动性危局至今，银行从忽视流动性管理，到如今逐渐重视但深受市场波动所扰，显示市场利率的调控仍需加强基准利率的引导作用，无论是以央票，正逆回购，还是SHIBOR为基准，央行都急需尽快明确利率锚并强化其对市场的影响。