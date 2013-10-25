欧股业绩：沃尔沃第三季获利不如预期，受新款卡车成本所累

路透斯德哥尔摩10月25日 - 全球第二大卡车厂商沃尔沃 公布第三季获利降幅超乎预期，因推出大量新款卡车的成本和汇率问题。

沃尔沃表示，第三季不计重整支出的营业利润降至25亿瑞典克朗(3.929亿美元)，低于路透调查分析师所预估的33.4亿，上年同期则为34.8亿。

该公司并调降对北美重型卡车的预测，从之前预估的25万辆降至约24万辆，并称明年多数主要市场将持平。