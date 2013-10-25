欧股业绩：沃尔沃第三季获利不如预期，受新款卡车成本所累

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透斯德哥尔摩10月25日 - 全球第二大卡车厂商沃尔沃 公布第三季获利降幅超乎预期，因推出大量新款卡车的成本和汇率问题。
沃尔沃表示，第三季不计重整支出的营业利润降至25亿瑞典克朗(3.929亿美元)，低于路透调查分析师所预估的33.4亿，上年同期则为34.8亿。
该公司并调降对北美重型卡车的预测，从之前预估的25万辆降至约24万辆，并称明年多数主要市场将持平。
沃尔沃预估2013财年欧洲重型卡车市场约为23万辆，2014财年约为23万辆。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。