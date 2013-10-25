欧股业绩：巴斯夫第三季获利优于预期，确认全年展望

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透法兰克福10月25日 - 以营收计全球最大化学制品企业巴斯夫(BASF) 季度获利优于预期，因针对工业客户的特殊化学制品利润提高。
“我们2013年第三季业务表现强劲。”执行长Kurt Bock周五表示。
巴斯夫经一次性项目调整的第三季未计利息与税项之利润(EBIT)成长15%至近17亿欧元(23.5亿美元)，高于路透调查分析师平均预估的16.3亿欧元。
巴斯夫指出，尽管经济有不确定性，并受到汇率的不利影响，该公司仍致力超越2012年的营收和调整后EBIT水准。
巴斯夫称第三季营收为177亿欧元，净利11亿欧元，并确认全年展望。(完) (编译 张若琪 审校 隋芬)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选