欧股业绩：巴斯夫第三季获利优于预期，确认全年展望

路透法兰克福10月25日 - 以营收计全球最大化学制品企业巴斯夫(BASF) 季度获利优于预期，因针对工业客户的特殊化学制品利润提高。

“我们2013年第三季业务表现强劲。”执行长Kurt Bock周五表示。

巴斯夫经一次性项目调整的第三季未计利息与税项之利润(EBIT)成长15%至近17亿欧元(23.5亿美元)，高于路透调查分析师平均预估的16.3亿欧元。

巴斯夫指出，尽管经济有不确定性，并受到汇率的不利影响，该公司仍致力超越2012年的营收和调整后EBIT水准。