日本金融：政府同意将部分外汇储备委由民间代为管理

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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“在该限制范围内，我们将追求获利，”麻生太郎表示。他并称，政府如今将讨论有多少外汇储备管理应该交给民间部门基金。
政府计划在持续到12月6日的本会期内，向国会提交相关的议案，目标是明年4月对当前的法律做出修正。
根据当前的法律，规定政府的国外证券只能借贷给银行，但修订后的法律将允许券商借贷证券，而借款人支付的费用将上缴给国库。
投资人表示，该计划不会对汇市造成影响，因为政府不太可能大幅调整以美元为主的外汇储备货币配置。
根据国际货币基金组织(IMF)，日本是全球仅次于中国的第二大外汇储备国，截至8月所持有的外汇约3兆(万亿)美元。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。