日本金融：政府同意将部分外汇储备委由民间代为管理

“在该限制范围内，我们将追求获利，”麻生太郎表示。他并称，政府如今将讨论有多少外汇储备管理应该交给民间部门基金。

政府计划在持续到12月6日的本会期内，向国会提交相关的议案，目标是明年4月对当前的法律做出修正。

根据当前的法律，规定政府的国外证券只能借贷给银行，但修订后的法律将允许券商借贷证券，而借款人支付的费用将上缴给国库。

投资人表示，该计划不会对汇市造成影响，因为政府不太可能大幅调整以美元为主的外汇储备货币配置。