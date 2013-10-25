路透基点：八家银行签署旭源包装10亿台币贷款案--RLPC

路透香港10月25日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，八家银行于周三签署了旭源包装科技股份有限公司及其子公司鸿源包装科技股份有限公司的10亿台币(3,400万美元)多档融资案。

牵头行兼簿记行为玉山银行和第一商业银行。参贷银行包括彰化商业银行、华南商业银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、高雄银行和合作金库银行。

该笔贷款分为四部分：A部分为4亿台币五年期定期贷款；B部分为1.7亿台币三年期可转换债担保；C部分为6亿台币五年期循环信用贷款；D部分为5,000万台币的循环信用贷款。A和B部分均以土地和工厂作抵押，且合计不超过4亿台币，而C和D部分合计不超过6亿台币。

A部分利率为较次级市场商业票据利率加码70个基点，B部分利率为每年收取0.75%担保费。

C和D部分初始利率为较次级市场商业票据利率加码110个基点，将根据借款方税前净利润率和负债比率进行调整：若税前净利润率达到10%或以上，而且负债比率在1.5倍及以下，加码幅度为100个基点；若税前净利润率低于0%，加码幅度为120个基点。

该笔贷款承诺费为15个基点，承贷2亿台币及以上银行，获得牵头行兼簿记行头衔，25个基点的最高前端费；承贷1.5-1.99亿台币的银行，获得15个基点费用；承贷1.2-1.49亿台币的银行获得8个基点费用。

A部分贷款宽限期为两年，按13个季度不等额分期偿还：5%(1-12期)和40%(13期)。

A、B和C部分贷款担保方为旭源包装董事长，D部分担保方为旭源和鸿源董事长。

A、C和D部分贷款资金将用于再融资和运营资本，而B部分用于发行一档可转换债。