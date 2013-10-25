台湾股市：收跌且周线跌1.12%，忧心中国货币政策收紧

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北10月25日 - 台湾股市周五收盘下跌，且周线收跌1.12%。由于忧心中国货币政策有收紧可能，以及两岸服贸协议今年恐过关无望，台股周五随亚洲区域股市走弱。
台湾加权股价指数 收跌0.8%至8,346.62点，成交初值 为796.25亿台币，上日为710.43亿。本地时间14:12，上证综合指数 下跌1.46%。
〞上海隔拆的利率上来，中国货币政策有收紧的可能，今天权值股全都向下。〞新光投信新光投信谢学云协理说。
本地时间14:06，中国银行间市场周五主要回购利率 涨幅继续扩大，14天期债券回购最新利率5.8%，涨幅达84基点(BP)。
谢学云表示，本波台股攻至8,400点以上压力颇为沈重，且近期台股成交量能均不足，导致回档。目前看来，本周的修正波仍属正常，尤其是美国本周公布的半导体相关个股财报不佳，而第三季台币升值也对台湾的电子出口厂商财报投下汇损压力，估计财报表现不会太好。
展望下周，分析师预估，下周台股的区间料在8,250-8,400的区间盘整。
另外，也有不愿具名的投信基金经理人表示，两岸服务贸易协议在立法院审查受阻，也令台股人气不足。本地媒体报导，两岸服务贸易协议在听证阶段遇阻，年底前不大可能通过。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。