台湾股市：收跌且周线跌1.12%，忧心中国货币政策收紧

路透台北10月25日 - 台湾股市周五收盘下跌，且周线收跌1.12%。由于忧心中国货币政策有收紧可能，以及两岸服贸协议今年恐过关无望，台股周五随亚洲区域股市走弱。

台湾加权股价指数 收跌0.8%至8,346.62点，成交初值 为796.25亿台币，上日为710.43亿。本地时间14:12，上证综合指数 下跌1.46%。

〞上海隔拆的利率上来，中国货币政策有收紧的可能，今天权值股全都向下。〞新光投信新光投信谢学云协理说。

本地时间14:06，中国银行间市场周五主要回购利率 涨幅继续扩大，14天期债券回购最新利率5.8%，涨幅达84基点(BP)。

谢学云表示，本波台股攻至8,400点以上压力颇为沈重，且近期台股成交量能均不足，导致回档。目前看来，本周的修正波仍属正常，尤其是美国本周公布的半导体相关个股财报不佳，而第三季台币升值也对台湾的电子出口厂商财报投下汇损压力，估计财报表现不会太好。

展望下周，分析师预估，下周台股的区间料在8,250-8,400的区间盘整。