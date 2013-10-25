路透调查：日本9月工业生产料复苏，因内需旺盛

* 日本9月工业生产料增长1.8%

* 劳动力需求及消费者支出可能较为强劲

* 就业和家庭支出数据将于周一2330GMT公布

* 工业生产数据将于周二2350GMT公布

* 数据料利好日本对通缩之战

路透东京10月25日 - 路透调查显示，日本9月工业生产料回升，受强劲的内需及企业投资带动，凸显随着政府政策提振经济成长，经济表现出强劲力道。

下周将公布劳动力需求，消费者支出和地产投资数据，这些数据均料不错，显示日本在战胜通缩的道路上稳步前进。

“企业将开始增加库存，以在满足明年4月提高消费税前带来的需求，”三菱UFJ摩根士丹利证券资深分析师Hiroshi Miyazaki称。

“由于企业的资本支出计划亦较高，因此它们亦将生产更多资本财，”他称。

路透调查显示，9月工业生产预计增长1.8%，优于8月的下降0.9%。该数据将于周二2350GMT公布。

接受日本经济产业省调查的企业亦将对10月和11月生产做出预估，这将帮助衡量在年底到来前，产出将增长多快。

调查显示9月求才求职比料从前月的0.95升至五年高点0.96。

对劳工的需求增加，对日本力拼摆脱15年之久的通缩来说是个正面迹象，因那应能推升薪资并刺激消费。

而调查还显示9月所有家庭支出料较上年同期增0.5%，自8月的同比下降1.6%复苏。9月零售销售预估较上年同期成长1.9%，连两个月上升，表明消费者信心增强。

就业、家庭支出和零售销售数据都预定于东京时间周二早晨公布。

由于消费者抢在明年4月消费税自5%上调至8%之前购屋，日本房地产市场也已是一大亮点。

预定周四0500GMT出炉的数据料显示日本房屋开工继8月的增长12.0%后，9月同比将跳涨12.2%。

由于股市上扬刺激个人消费，促使更多服务行业的企业扩大招聘，今年迄今日本经济成长表现领先七国集团(G7)的其他国家。