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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 17:18 BJT

台湾汇市：台币第二日收盘微贬，外资终止连续买超盘势观望

* 台币第二日收盘微贬
    * 观望下周美联储会议
    * 下周台币大区间看29.3-29.5

    路透台北10月25日 - 台币兑美元 周五收盘小贬，全周收贬0.9分。汇银人士表示，台股 
不佳，外资未见大幅汇入力道，汇价暂时于29.4水位止住，观望下周美联储(FED)召开会议的情况。
    
    汇银人士指出，台股随亚股走疲、外资也终止了连续16日的买超，大型外资保管银行买/卖汇动作皆有，
方向不如先前的持续汇入。但接近月底，出口商的卖汇需求仍在，持续于29.4以上的价位挂出卖单。
    
    〞股市不好，美元走弱，投机盘全都退场了。〞一位本地商银交易人士说。
    
     交易商认为，时序已进入第四季出口商卖台币的旺季，但是由于央行宣示严守台币不过分升值的立场，
这不但令外资退却，也同时打消了进口商对台币后续再升值的预期，入场买汇频频，也抵销了外资汇入的力道
。 
    
     至于下周的FOMC会议方面，汇银人士认为，Fed缩减购债规模的时程确定将延到明年以后，今年底前都不
会有动作，何况明年初美国还有预算、举债上限的问题，因此美国市场应要等到第一季末才能看出事件是否已
解决，美元短期内偏弱的情况料将会持续。
    
     惟台币汇价的部分，则因央行多维持汇价的动态稳定，预料下周台币将延续本周的格局。下周交易区间
在29.30-29.50。     
   
    今日台币实质交易区间在29.39-29.41，上日的主要成交区间约在29.39-29.41。    
    
    韩元周五收在1,060.86/1,061.76，升值1.02元。上日收在1,061.88。
     
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度与上日相似；一个月期远期外
汇 报价尾盘在29.318/29.335，上日尾盘收29.320。  
                  
    台股 周五收盘下跌0.8%，周线收跌1.12%，由于忧心中国货币政策有收紧可能，以及两岸服贸协议
今年恐过关无望，台股周五随亚洲区域股市走弱。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超29.8
1亿台币，中止连16日买超；上日修正后为买超23.19亿台币。 
        
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见  
          
 16:00             台币/美元  上日收   波动区间        开盘价  成交量    上日
                        报价  盘                               亿美元  
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 美元/台币六个月期         -0.290/-0.265       -0.295/-0.270
 (完)
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