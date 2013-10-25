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货币新闻 | 2013年 10月 25日 星期五 14:40 BJT

印尼卢比汇率：跳升逾2%至近八周高点，受资本流入推助

雅加达银行间即期美元汇率 报11,142，周四时报11,268。

印尼卢比料是新兴市场货币中对美联储缩减刺激动向最为敏感的货币，因印尼的经常帐赤字相当庞大。印尼卢比仍是今年表现最差的亚洲货币。(完) (编译 戴素萍 审校 田建华)
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