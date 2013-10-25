表格：台湾9月M2年增率升至5.54%，因外资净汇入

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透台北10月25日 - 台湾央行周五公布，9月货币总计数M2年增率为5.54%，较上月的5.41%略高，因银行放款与投资成长扩增、外资净汇入。
去年底央行的理监事会议决议，2013年央行M2年增率目标区间仍维持在2.5-6.5%不变。
货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。
以下为台湾货币总计数较上年同期变动百分比(%)：
M2 M1A M1B 2013年
9月 5.54 8.82 8.05
8月 5.41 9.30 8.31
7月 5.42 9.68 8.63
6月 4.82 9.02 7.89
5月 4.32 8.54 7.04
4月 3.71 7.95 5.72
3月 3.78 9.55 6.03
2月 3.53 10.26 5.66
1月 2.99 5.94 3.97 2012年 12月 3.67 4.72 4.91 11月 3.26 3.69 3.65 10月 3.29 3.21 3.57
9月 3.96 2.54 3.35
8月 3.69 2.35 2.73
7月 3.80 4.05 2.88
6月 4.19 4.51 3.18
5月 4.40 4.55 3.24
4月 4.72 4.89 3.77
3月 5.05 2.74 3.47
2月 4.92 1.16 2.84
1月 5.22 4.22 3.86
2011年
12月 5.01 5.85 3.51
11月 5.07 6.37 4.22
10月 5.54 7.50 5.12
9月 5.85 8.84 6.28
8月 6.16 9.45 7.44
7月 6.18 7.30 7.60
6月 5.99 6.72 8.06
5月 6.14 6.92 8.00
4月 5.88 8.73 8.17
3月 5.97 10.08 9.22
2月 6.12 8.37 9.40
1月 5.59 11.11 9.35 (完)
台湾货币总计数相关新闻,请点选 ;台湾数据请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。