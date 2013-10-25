表格：台湾9月M2年增率升至5.54%，因外资净汇入

路透台北10月25日 - 台湾央行周五公布，9月货币总计数M2年增率为5.54%，较上月的5.41%略高，因银行放款与投资成长扩增、外资净汇入。

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。