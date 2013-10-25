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货币新闻 | 2013年 10月 25日 星期五 15:02 BJT

韩元汇率：央行总裁称韩元近来大幅震荡

“有好几个办法能够确保波动率不会过于极端，”金仲秀表示，但他并未说明央行可以采行的方法有哪些。

汇市交易员怀疑本地主管机关周五买进美元以抑制韩元升势，这是连续第二日进行这类干预。韩元兑美元周五收报1,061.8韩元，周四国内收报1,061.0韩元。(完)

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