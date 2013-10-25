中国股市：沪综指收跌1.5%至一个半月新低，资金面偏紧促游资撤离

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京10月25日 - 中国股市沪综指周五收跌1.5%至一个半月新低。分析师指出，月末资金面偏紧促使游资加速撤离前期热炒的成长股和概念股，对市场人气压制较明显；尽管银行股等今走势较稳，但大盘仍继续下滑，连续四天收绿。
沪综指 收报2,132.955点，跌31.367点或1.45%，上一收盘低点为9月5日的2,122.43点；当周累计下跌2.8%，创下6月28日当周以来最大周跌幅。上证A股今日成交额为994亿元人民币，上日为898亿元。
“流动性较紧张，而热点板块上的撤离较为坚定，这个对市场情绪的影响很大。”浙商证券策略分析师王伟俊指出，短期内大盘可能会继续震荡下滑。
深圳创业板指数P 今日收跌2.065%。
沪深300指数 收跌1.33%，报2,368.559点；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,361.2点，跌1.79%，成交791,607手。(完)
中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。