中国股市：沪综指收跌1.5%至一个半月新低，资金面偏紧促游资撤离

路透北京10月25日 - 中国股市沪综指周五收跌1.5%至一个半月新低。分析师指出，月末资金面偏紧促使游资加速撤离前期热炒的成长股和概念股，对市场人气压制较明显；尽管银行股等今走势较稳，但大盘仍继续下滑，连续四天收绿。

沪综指 收报2,132.955点，跌31.367点或1.45%，上一收盘低点为9月5日的2,122.43点；当周累计下跌2.8%，创下6月28日当周以来最大周跌幅。上证A股今日成交额为994亿元人民币，上日为898亿元。

“流动性较紧张，而热点板块上的撤离较为坚定，这个对市场情绪的影响很大。”浙商证券策略分析师王伟俊指出，短期内大盘可能会继续震荡下滑。

深圳创业板指数P 今日收跌2.065%。

沪深300指数 收跌1.33%，报2,368.559点；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,361.2点，跌1.79%，成交791,607手。(完)