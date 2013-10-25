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市场报道 | 2013年 10月 25日 星期五 14:54 BJT

《汇市简讯》英国GDP若优于预期，英镑兑美元上看1.6300

0644GMT

* 如果英国第三季GDP数据优于预期，英镑可望受惠

* 市场预估GDP将成长0.8%

* 在1.6250挂有卖单，在1.6260上方有停止单

* 亚洲高位在1.6247

* 多头目标为1.6300(期权障碍)和1.6380(1月2日高位)(完)

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