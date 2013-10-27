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货币新闻 | 2013年 10月 28日 星期一 07:56 BJT

****主要国家经济指标预测--10月28日****

路透10月28日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
   
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段     预估值     前值
    0900    意大利企业信心                                     10月       96.3     96.6
    1100    英国工业联盟(CBI)零售销售差值                      10月         33       34
    1315    美国工业生产(较前月)                                9月      +0.4%    +0.4%
                制造业产出(较前月)                                       +0.4%    +0.7%
                产能利用率                                               78.0%    77.8%
    1400    美国成屋待完成销售                                  9月        --     107.7
                成屋待完成销售(较上月)                                   +0.1%    -1.6%
    1430    美国达拉斯联邦储备银行制造业指数                   10月        --      12.8
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    10月24日(三)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      现值    预估值
    0800    德国Ifo企业景气判断指数                            10月     107.4     108.0
                           现况指数                                     111.3     111.6
                           预期指数                                     103.6     104.5
    0800    欧元区M3货供额(较上年同期)                          9月     +2.1%     +2.4%
                  民间贷款                                              -1.9%     -1.9%
                  M3三个月移动平均年增长率                              +2.2%       --
    0800    意大利经季节调整零售销售(经季节调整/较前月)         8月      持平       --
                  未经季节调整零售销售(未经季节调整/较上年同期)        +0.2%       --
    0830    英国国内生产总值(GDP)(较前季)                第三季初值     +0.8%     +0.8%
                                 (较上年同期)                           +1.5%     +1.5%
    1230    美国耐久财订单                                      9月     +3.7%     +2.0%
                扣除运输的耐久财订单                                    -0.1%     +0.5%
                扣除国防的耐久财订单                                    +3.2%       --
                扣除飞机的非国防资本财订单                              -1.1%     +0.6%
    1355    路透/密西根大学美国消费者信心指数              10月终值      73.2      75.0
                               消费者现况指数                            89.9       --
                               消费者预期指数                            62.5       --
    1400    美国趸售(批发)库存                                  8月     +0.5%     +0.3%
    1400    美国趸售(批发)销售                                  8月     +0.6%     +0.3%
    1430    美国ECRI经济领先指标                       10月18日当周     131.1       --
    
    **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下：

    * 美国9月生产者物价指数(PPI)                 10月29日
    * 美国9月零售销售                            10月29日
    * 美国8月企业库存                            10月29日
    * 美国9月消费者物价指数(CPI)                 10月30日
    * 美国9月实质所得                            10月30日
    * 美国9月克利夫兰联邦储备银行CPI             10月30日
    * 美国8月工厂订单                            11月 4日
    * 美国9月领先指标                            11月 6日
    * 美国9月联邦预算                            待定
    * 美国9月新屋销售年率                        待定
    * 美国9月建筑许可年率修正值                  待定
    * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数  待定
    * 美国9月房屋开工率                          待定
    * 美国9月建筑支出                            待定
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