主要国家经济指标预测--10月28日****

美国股市：小涨，投资者在习特会前感到不安
路透4月6日 - 美国股市周四收盘小幅上涨，但远离盘中高位，因投资者对中国国家主席习近平和美国总统特朗普之间的会晤愈发感到紧张。
路透10月28日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利企业信心 10月 96.3 96.6 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 10月 33 34 1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.4% +0.4% 制造业产出(较前月) +0.4% +0.7% 产能利用率 78.0% 77.8% 1400 美国成屋待完成销售 9月 -- 107.7 成屋待完成销售(较上月) +0.1% -1.6% 1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 10月 -- 12.8 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 10月24日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0800 德国Ifo企业景气判断指数 10月 107.4 108.0 现况指数 111.3 111.6 预期指数 103.6 104.5 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 9月 +2.1% +2.4% 民间贷款 -1.9% -1.9% M3三个月移动平均年增长率 +2.2% -- 0800 意大利经季节调整零售销售(经季节调整/较前月) 8月 持平 -- 未经季节调整零售销售(未经季节调整/较上年同期) +0.2% -- 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.8% +0.8% (较上年同期) +1.5% +1.5% 1230 美国耐久财订单 9月 +3.7% +2.0% 扣除运输的耐久财订单 -0.1% +0.5% 扣除国防的耐久财订单 +3.2% -- 扣除飞机的非国防资本财订单 -1.1% +0.6% 1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 10月终值 73.2 75.0 消费者现况指数 89.9 -- 消费者预期指数 62.5 -- 1400 美国趸售(批发)库存 8月 +0.5% +0.3% 1400 美国趸售(批发)销售 8月 +0.6% +0.3% 1430 美国ECRI经济领先指标 10月18日当周 131.1 -- **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下： * 美国9月生产者物价指数(PPI) 10月29日 * 美国9月零售销售 10月29日 * 美国8月企业库存 10月29日 * 美国9月消费者物价指数(CPI) 10月30日 * 美国9月实质所得 10月30日 * 美国9月克利夫兰联邦储备银行CPI 10月30日 * 美国8月工厂订单 11月 4日 * 美国9月领先指标 11月 6日 * 美国9月联邦预算 待定 * 美国9月新屋销售年率 待定 * 美国9月建筑许可年率修正值 待定 * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数 待定 * 美国9月房屋开工率 待定 * 美国9月建筑支出 待定
路透4月6日 - 美国股市周四收盘小幅上涨，但远离盘中高位，因投资者对中国国家主席习近平和美国总统特朗普之间的会晤愈发感到紧张。
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
路透芝加哥4月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌约1 %，5月合约 触及本周最低水平，交易员称，主要因技术性卖盘。 CBOT-5月玉米合约 收跌4美分，报每蒲式耳3.60-3/4美元。 上周出口销售数据强劲，但未能提振价格。美国农业部报告，上周出 口销售旧作玉米113.81万吨，高于预估，销售新作玉米3.46万吨。 包括原油在内的其它商品期货走高，给玉米期货带来支撑。汤森路透 跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB指数 升0.3%。 今日CBOT玉米期货成交量预计为266,130口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)