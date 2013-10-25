全球金市：金价徘徊于一个月高点附近，有望连续第二周收高

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1342.21 -4.33 -0.32 -19.85
现货银 22.51 -0.15 -0.66 -25.66
现货铂金 1439.99 -5.11 -0.35 -6.19
现货钯金 742.00 -3.00 -0.40 7.23
COMEX期金 1342.40 -7.90 -0.59 -19.89 14747
COMEX期银 22.55 -0.27 -1.19 -25.59 5165
汇率
欧元/美元 1.3816
美元/日圆 97.04
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 于春红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。