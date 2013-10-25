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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 15:16 BJT

全球金市：金价徘徊于一个月高点附近，有望连续第二周收高

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1342.21 -4.33 -0.32 -19.85

现货银 22.51 -0.15 -0.66 -25.66

现货铂金 1439.99 -5.11 -0.35 -6.19

现货钯金 742.00 -3.00 -0.40 7.23

COMEX期金 1342.40 -7.90 -0.59 -19.89 14747

COMEX期银 22.55 -0.27 -1.19 -25.59 5165

汇率

欧元/美元 1.3816

美元/日圆 97.04

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 于春红)
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