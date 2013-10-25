日本推进国安立法 新闻自由和知情权忧虑骤起

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Linda Sieg/Kiyoshi Takenaka

路透东京10月25日 - 日本政府在推进国家安全立法，批评者称该法可能限制公众了解众多领域的信息，其中包括中日关系和福岛核危机。

新法将极大扩展官方机密的范围，触犯该法的记者最高可能被判入狱五年。

日本在二战前和二战期间的国安政策让上述立法成为禁忌，但新法料能获得通过，因首相安倍晋三所在的自民党所领导的执政联盟在国会两院都占多数。

批评者认为，新法和安倍修改美国起草的日本战后宪法的努力有相似之处--相对于公民的权利，更强调公民的义务。这是日本加强军力，重写战争历史并回避道歉计划的一部分。

“掌权者需要加强对人民的控制。这与国家应该拥有更宽泛的权力来实施秘密行动的看法一致。”明治大学法律教授Lawrence Repeta指出。

安倍称，新法是其建立美国式的国家安全委员会、监管安全政策和协调各部计划的关键之举。该法律草案已经获得内阁批准，应能在本届议会期间通过。

在安倍的官邸外，几十名抗议者冒雨在最后时刻抵制此举。

“我们坚决反对该法。你可能因为向公众披露需要披露的事情而受到惩罚。”一名抗议者说道。（完）