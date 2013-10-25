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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 15:37 BJT

中国期市：沪胶重挫逾3%跌破两万元整数关，收储缺乏进展打压市场人气

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1401     51,150     -1.03      287,056 
         黄金(au)     1312     264.60     -0.13       94,536 
         螺纹钢 (rb)  1405      3,585     -0.80      926,726 
         橡胶 (ru)    1401     19,405     -3.43      169,618 
 大商所  豆粕 (m)     1405      3,291     -0.66    1,439,724 
         豆油 (y)     1405      7,136     -0.81      724,890 
         焦炭 (j)     1405      1,594     -2.39      208,688 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      5,175     -0.99      370,686 
         棉花 (cf)    1405     18,595     -0.05       46,932 
 中金所  沪深300(if)  1311    2,360.6     -1.81       74,187 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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