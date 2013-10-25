中国期市：沪胶重挫逾3%跌破两万元整数关，收储缺乏进展打压市场人气

中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1401 51,150 -1.03 287,056 黄金(au) 1312 264.60 -0.13 94,536 螺纹钢 (rb) 1405 3,585 -0.80 926,726 橡胶 (ru) 1401 19,405 -3.43 169,618 大商所 豆粕 (m) 1405 3,291 -0.66 1,439,724 豆油 (y) 1405 7,136 -0.81 724,890 焦炭 (j) 1405 1,594 -2.39 208,688 郑商所 白糖 (sr) 1401 5,175 -0.99 370,686 棉花 (cf) 1405 18,595 -0.05 46,932 中金所 沪深300(if) 1311 2,360.6 -1.81 74,187 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)