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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 15:37 BJT

韩国债市：公债价格收盘持平，市场押注美联储延后缩减刺激政策

路透首尔10月25日 - 韩国公债价格周五收盘几无变动，因外界预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将延后缩减购债计划，即便韩国第三季经济成长数据表现强劲，降低了国内进一步放宽政策的可能性。

指标10年期公债收益率(殖利率) 收低1个基点。12月三年期公债期货 收高0.01点，报106.04。

韩国央行周五稍早公布，第三季国内生产总值(GDP)初值为较前季成长1.1%，略高于市场预期，说明经济仍处于复苏的轨道上。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 106.04 106.03

10年期公债收益率 3.36% 3.37%

五年期公债收益率 3.03% 3.04%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼；审校 张明钧)
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