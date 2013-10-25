表格：泰国央行公布最新预估数据，今年经济成长率预估下修至3.7%

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透曼谷10月25日 - 以下为泰国央行对主要经济数据的预估：
主要预估数据 10月25日预估 7月19日预估
2013年GDP成长率(%) +3.7 +4.2
2014年GDP成长率(%) +4.8 +5.0
2013年核心通胀率(%) +1.0 +1.1
2013年整体通胀率(%) +2.2 2.3
2013年出口成长率(%) +1.0 +4.0
2013年经常帐(10亿美元) -6.8 +1.7
欲浏览细节，请点选泰国央行网页：(here)(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。