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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 15:48 BJT

表格：泰国央行公布最新预估数据，今年经济成长率预估下修至3.7%

路透曼谷10月25日 - 以下为泰国央行对主要经济数据的预估：

主要预估数据 10月25日预估 7月19日预估

2013年GDP成长率(%) +3.7 +4.2

2014年GDP成长率(%) +4.8 +5.0

2013年核心通胀率(%) +1.0 +1.1

2013年整体通胀率(%) +2.2 2.3

2013年出口成长率(%) +1.0 +4.0

2013年经常帐(10亿美元) -6.8 +1.7

欲浏览细节，请点选泰国央行网页：(here)(完)
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