中国票据市场：转贴利率本周小幅走高，然机构收票意愿较强抑制涨幅

路透上海10月25日 - 中国票据市场转贴利率本周小幅走高，但幅度并不明显。交易员表示，虽然在财政缴税以及央行公开市场“零操作”的压力下，资金利率一路攀高，转帖利率存走在升动力，但四季度不少机构信贷规模压力稍缓，收票意愿反而较强，一定程度限制了转帖利率涨幅。

他们并预计，初步估计度过月末之后，流动性有望进一步好转，但未来央行态度仍旧比较关键，比如公开市场是不是会继续操作等都值得关注。

“转帖利率涨了一点点 ，六个月转贴利率也就6.1%-6.2%左右，感觉很多6.2%附近收票的。”华东一银行交易员表示，四季度各行放贷速度一般有所放缓，信贷规模松一些，月底就买些票据。

面对本周转趋紧张的银行间资金市场，中国央行岿然不动，本周公开市场零操作，意味着逆回购操作阶段性退出已成定局，彰显出央行在敲响信贷增速过快警钟后，不会放任流动性过于宽松的决心。

华北一银行交易员还提到，虽然近期资金呈现紧张局面，但对票据市场的影响相对尚可，主要还是机构前期剩余规模比较足，致收票意愿有所好转；此外，转帖利率相对高位，亦吸引部分机构买入。

中国银行间市场周五主要回购 利率涨势不改，七天和隔夜品种涨幅较上日稍缓。市场人士表示，早间长期资金供给有所增多，而月末临近不少机构短期资金缺口仍大，致跨月品种供给暂难脱离紧俏局面，14天期限资金利率居高不下，涨幅逾90bp。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 6.1762/6.0015 6.2760/6.0887 6.7658/6.5040

上周五 6.2620/6.0665 6.3460/6.1781 6.8204/6.5815

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变动 -0.09bp/-0.07bp -0.07bp/-0.09bp -0.06bp/-0.08bp

票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.9423%，较上周上涨。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。