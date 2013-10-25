《全球汇市》欧元兑美元创两年新高，市场静候德国Ifo数据

纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3825 1.3799 +0.19 +4.78 1.3194 美元/日圆 97.01 97.27 -0.27 +11.84 86.74 欧元/日圆 134.13 134.22 -0.07 +17.20 114.45 美元/瑞郎 0.8902 0.8922 -0.22 -2.76 0.9155 英镑/美元 1.6220 1.6200 +0.12 -0.19 1.6251 美元/加元 1.0437 1.0421 +0.15 +5.20 0.9921 澳元/美元 0.9590 0.9620 -0.31 -7.73 1.0393 新西兰元/美元 0.8306 0.8352 -0.55 +0.28 0.8283 欧元/瑞郎 1.2309 1.2314 -0.04 +1.94 1.2075 欧元/英镑 0.8521 0.8518 +0.04 +5.02 0.8114 欧元/瑞典克朗 8.7415 8.7666 -0.29 +1.91 8.5777 美元/挪威克朗 5.8836 5.8923 -0.15 +5.76 5.5630 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以 此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 于春红)