中国债市：央行可能施援流动性IRS转跌，回购利率续涨资金面仍未稳

路透上海10月25日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五转跌，基本抹平上日涨幅。交易员称，银行间市场七天回购 加权利率续涨逾20个基点(bp)，但受有关央行可能施援流动性的传言等影响，IRS今日普降。

他们并指出，虽然有预期央行不会坐视货币市场利率飙升不管，但目前主要回购利率依旧上涨。缴税因素过后，月末前流动性能否恢复稳定尚需观察，IRS走势也还要边走边看。

上海一银行交易员表示，尽管回购利率续涨，但今日IRS明显下行，因“传有机构拿到央行的钱了。”

北京一银行交易员则补充认为，IRs由升转跌，一方面市场对央行抱有施援流动性预期；另一方面，也可能是近日IRS连续上行，致部分此前方向判断正确机构获利了结。

至于央行是否会因为货币市场利率的高企而重启逆回购，他们均认为可能性不大，但定向施援的可能并不排除。

“我是觉着央行不大会动(重启逆回购)，他肯定觉着(资金)总量够用。”后一交易员指出。

本周央行公开市场以零操作宣告确认逆回购的阶段性退出。但业内人士同时指出，考虑到外汇占款的回升趋势，以及财政存款投放等因素，至少在年内，平稳管理基调下资金面不致有大碍。同时，若外部流动性供给过多，正回购和央票重启的可能性也在不断增加。

银行间市场周五主要回购 加权利率涨势不改，但七天和隔夜品种涨幅较上日稍缓。市场人士表示，早间长期资金供给有所增多，而月末临近不少机构短期资金缺口仍大，致跨月品种供给暂难脱离紧俏局面，14天期限资金利率居高不下，涨幅逾90bp。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.1177/4.2177 4.0360/4.1047 4.1000/4.1880 4.2040/4.2920 4.2210/4.4630

上日 4.1025/4.2075 4.0850/4.1629 4.1575/4.2404 4.2600/4.3500 4.2409/4.5159

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变动 +0.0152/+0.0102 -0.0490/-0.0582 -0.0575/-0.0524 -0.0560/-0.0580 -0.0199/-0.0529

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。