欧元债市：德债持稳两个月高点附近，受欧元区复苏疑虑支撑

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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欧元兑美元 交投于两年高位附近，是欧元区的又一隐患。欧元区需要出口走强，以协助经济成长来拉低债务至可持续的水准。
德债期货 上涨3个跳动点，报140.90，离周四所及两个月高位141.22仅咫尺之遥。10年期德债收益率(殖利率) 持平于1.77%。
“我们担心(欧元区)的经济复苏，我认为欧元走强不会(抑制)市场人气，”一名交易商称。
西班牙10年期公债收益率 上升3个基点，报4.17%，可比意大利公债收益率 涨4个基点，报4.18%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼；审校 田建华)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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