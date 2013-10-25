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债券 | 2013年 10月 25日 星期五 16:06 BJT

欧元债市：德债持稳两个月高点附近，受欧元区复苏疑虑支撑

欧元兑美元 交投于两年高位附近，是欧元区的又一隐患。欧元区需要出口走强，以协助经济成长来拉低债务至可持续的水准。

德债期货 上涨3个跳动点，报140.90，离周四所及两个月高位141.22仅咫尺之遥。10年期德债收益率(殖利率) 持平于1.77%。

“我们担心(欧元区)的经济复苏，我认为欧元走强不会(抑制)市场人气，”一名交易商称。

西班牙10年期公债收益率 上升3个基点，报4.17%，可比意大利公债收益率 涨4个基点，报4.18%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼；审校 田建华)
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