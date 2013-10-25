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货币新闻 | 2013年 10月 25日 星期五 16:38 BJT

欧洲经济：IFO经济学家沃拉博称，德国经济前景未见趋势性转变

路透慕尼黑10月25日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博周五项路透表示，备受关注的企业景气判断指数10月虽然意外下滑，但不是景气出现重大转折的迹象。

“这只是小幅下滑，并非趋势性转变，”沃拉博接受路透访问时表示。

Ifo稍早公布10月企业景气判断指数为107.4，路透调查预估为108.0，9月时为107.7。(完)
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