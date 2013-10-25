更新版 1-中国汇市：人民币创新高后转而收跌，6.08元关口遭遇强阻力

* 人民币即期创新高后回落，整周升值0.21% * 中间价微幅走升 * 6.08元整数关口阻力较强 * 客盘结汇较重，全天成交额达323亿美元 (新增评论及更新收盘情况) 路透北京10月25日 - 人民币兑美元即期 周五刷新纪录高点后回落，收盘较 上日下跌。人民币强劲升势今日在6.08元整数关口遭遇较强阻力，触及新高后国有大行购汇 盘涌现，令汇价掉头向下。 交易人士表示，从客盘上看今天结汇非常多，而购汇比较少，人民币升值压力较大。不 过大行购汇再度出现，成功守住6.08元关口。成交较为活跃，全天成交额高达323亿美元， 大幅超出近几个月来的日交易额水平。上一高点为5月29日的396亿美元。 “感觉市场结汇盘很多。但可能是监管层怕价格破了6.08，(购汇盘)买的很猛。”上海 一股份行交易员说。 全球汇市中欧元兑美元周五升至两年高点，稍晚将发布德国Ifo企业景气判断指数。若 该数据显示经济复苏势头增强，可能进一步提振欧元。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0840 6.0820 -0.03% 中间价 6.1333 6.1335 0.00% 成交额 323亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.87% (上限±1 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 46 6.0802 6.0848 2013年来即期升贬值幅度 2.40% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 605 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:37 今日 上日 1年期NDF 6.1465/10 6.1470 CNH即期 6.0753/58 6.0755 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完)