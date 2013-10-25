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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 16:56 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币创新高后转而收跌，6.08元关口遭遇强阻力

* 人民币即期创新高后回落，整周升值0.21%
    * 中间价微幅走升
    * 6.08元整数关口阻力较强
    * 客盘结汇较重，全天成交额达323亿美元

 (新增评论及更新收盘情况)
    路透北京10月25日 - 人民币兑美元即期 周五刷新纪录高点后回落，收盘较
上日下跌。人民币强劲升势今日在6.08元整数关口遭遇较强阻力，触及新高后国有大行购汇
盘涌现，令汇价掉头向下。
        
    交易人士表示，从客盘上看今天结汇非常多，而购汇比较少，人民币升值压力较大。不
过大行购汇再度出现，成功守住6.08元关口。成交较为活跃，全天成交额高达323亿美元，
大幅超出近几个月来的日交易额水平。上一高点为5月29日的396亿美元。
    
    “感觉市场结汇盘很多。但可能是监管层怕价格破了6.08，(购汇盘)买的很猛。”上海
一股份行交易员说。
   
    全球汇市中欧元兑美元周五升至两年高点，稍晚将发布德国Ifo企业景气判断指数。若
该数据显示经济复苏势头增强，可能进一步提振欧元。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                    今日         上日      升贬
            即期成交价格               6.0840        6.0820    -0.03%
                  中间价               6.1333        6.1335    0.00%
            成交额                    323亿美元                   
                                                                  
          日内相对于中间价最大波幅  0.87% (上限±1    日高      日低
                                          %)                  
                日内波动幅度(pips)        46         6.0802    6.0848
            2013年来即期升贬值幅度      2.40%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF       605                      
                               XS>                            
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间16:37            今日         上日        
             1年期NDF                 6.1465/10      6.1470       
                     CNH即期          6.0753/58      6.0755       
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)
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