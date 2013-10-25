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货币新闻 | 2013年 10月 25日 星期五 18:44 BJT

中港股业绩：平安保险首三季净利按年增长45%，受银行和投资表现带动

路透香港10月25日 - 中国第二大寿险商--中国平安保险 周五公布，今年首三季净利按年增长45%，得益于投资收益增加以及银行业务利润提升。

公告显示，2013年1-9月净利为233.39亿元人民币，去年同期则为160.85亿元。

而7-9月第三季净利54.29亿元，较去年同期21.26亿元，增长155%。

平保称，第三季度全球经济有所好转，但形势依然错综复杂，公司整体业绩稳健增长，规模保费保持增长，保险资金投资组合收益保持稳定。期内投资收益大增130%至142.2亿元。

分析师此前预期，虽然第三季寿险经营环境依然困难，保费增长主要靠个人代理业务带动，但国内股市持续回升带动投资表现，业绩较去年同期明显改善。而平保的寿险和银行业务合占整体盈利80%，故其业绩表现在同业之中最为突出。

平保旗下平安银行 此前公布，第三季净利同比增长19.8%，至41.65亿元，因投行、信用卡业务推动非利息收入大幅增长，同时加大风险定价管理力度使净息差环比明显上升。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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