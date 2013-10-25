欧元债市：西法意德四国银行业者9月分别出脱政府公债--ECB

路透法兰克福10月25日 - 欧洲央行(ECB)周五公布的数据显示，9月西班牙、意大利和法国的银行业者分别出脱了部分政府公债。

9月西班牙银行业者售出35亿欧元公债，8月时售出22亿欧元。

意大利银行业者继在8月售出12亿公债后，9月售出7.24亿欧元。意大利银行持有的公债市值为4,232亿欧元，为欧元区17国中规模最大。

德国银行业者在9月出售公债的规模最大，达41亿欧元。

法国银行业者则在9月出脱了15亿欧元公债。经市值调整后，法国银行业者的公债持有量降至2012年8月以来最低。(完)