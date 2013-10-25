欧元债市：西法意德四国银行业者9月分别出脱政府公债--ECB

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透法兰克福10月25日 - 欧洲央行(ECB)周五公布的数据显示，9月西班牙、意大利和法国的银行业者分别出脱了部分政府公债。
9月西班牙银行业者售出35亿欧元公债，8月时售出22亿欧元。
意大利银行业者继在8月售出12亿公债后，9月售出7.24亿欧元。意大利银行持有的公债市值为4,232亿欧元，为欧元区17国中规模最大。
德国银行业者在9月出售公债的规模最大，达41亿欧元。
法国银行业者则在9月出脱了15亿欧元公债。经市值调整后，法国银行业者的公债持有量降至2012年8月以来最低。(完)
(编译 田建华; 审校 王翔琼/杜明霞)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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