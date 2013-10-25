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货币新闻 | 2013年 10月 25日 星期五 16:52 BJT

欧洲汇市：英镑攀升，此前GDP数据显示英国经济加速扩张

英镑兑欧元 也上涨；数据公布后，欧元兑英镑从之前的0.8526英镑微幅下滑至0.8514英镑。

官方数据显示，英国第三季国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.8%，高于第二季0.7%的增幅。GDP较前季和较上年同期增幅均符合预估。(完)

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