金属期市：LME铜价跌至两周低位，因需求前景暗淡

“中国近来资金紧俏的情况持续得愈久，就愈可能挤压到流动性，使需求大幅拉回的风险就愈大。”DMG & Partners证券驻新加坡首席分析师Thomas Lam称。

“中国经济成长最好的年头可能已经过去，”Lam说。

周四调查显示，本月中国工厂提高产出，但美国制造业产出四年来首次下滑，同时欧元区经济动能减弱。

路透本月的调查显示，分析师预期全球铜市供应今年将过剩18.2万吨，高于先前预估的供应过剩15.3万吨；到2014年更可能出现32.8万吨的过剩供应。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度跌至7,113美元的10月11日以来低点，0712 GMT，报每吨7,134.25美元，日内跌0.6%。

伦铜本周周线料下降约1.6%，今年以来累计跌幅仍达10%左右。交易商表示铜的技术展望显着恶化，暗示未来可能续跌。

沪铜1月合约 跌1%，收报51,150元人民币。稍早低见51,100元人民币，为9月18日以来最低。

LME期镍 本周料录得约2.5%涨幅，因印尼明年可能限制供应的前景引发技术性涨势。(完)

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