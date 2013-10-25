银行观点：LPR首日5.71%报价显示信贷供求依然偏紧--交通银行

路透北京10月25日 - 中国交通银行金融研究中心周五发布报告称，贷款基础利率（Loan Prime Rate，简称LPR）集中报价和发布机制正式运行，首日5.71%的贷款基础利率报价反映了当前信贷市场供求依然偏紧。

央行周五宣布，今日起贷款基础利率(LPR)集中报价和发布机制正式运行，以进一步推进利率市场化，完善金融市场基准利率体系，指导信贷市场产品定价。中国货币网报价页面显示，北京时间11:30，首笔一年期LPR报在5.71%。目前金融机构人民币一年期贷款利率为6.00%。

交通银行认为，LPR是商业银行对其最优质客户执行的贷款利率的加权平均，所以LPR应接近目前银行实际执行基准利率下浮幅度最大的贷款利率水平。照此计算，目前银行实际执行基准利率下浮的最大幅度可能在0.95左右，这表明贷款利率下限完全放开后银行实际贷款利率的下浮幅度较为有限，当前信贷市场供求依然偏紧。

中国央行7月份宣布，取消金融机构贷款利率0.7倍的下限,由金融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平。

报告并称，在目前信贷供求总体偏紧的形势下（目前贷款利率上浮占比很高就是证明），存款利率上限放开会推高贷款利率水平，部分银行还会加大高风险领域的信贷投放，不利于贷款市场的稳定。而推出LPR则可以起到有效引导作用，避免贷款市场混乱，为下一步进一步放开存款利率上限提供了良好条件。

交通银行并建议关注两个问题。一是目前信贷市场与货币市场并未完全打通，LPR与SHIBOR的联动可能不强，未来需要加以完善解决；二是LPR已经推出并将逐渐成为贷款市场的基准利率，目前的贷款基准利率将逐渐退出市场，在此情况下，货币政策操作如何影响LPR并最终传导到实体经济需要认真考量。