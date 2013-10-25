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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 16:52 BJT

新兴汇市：印尼卢比与马币双双领涨，关注马来西亚预算措施

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 日圆                           97.06      97.29      +0.24     -10.58      86.79
 坡元                          1.2363     1.2374      +0.09      -1.16     1.2219
 台币                          29.455     29.452      -0.01      -1.08     29.136
 韩元                         1061.01    1061.00      -0.00      +0.90    1070.60
 泰铢                           31.09      31.16      +0.23      -1.54      30.61
 菲律宾披索                     43.03      43.09      +0.14      -4.60      41.05
 印尼卢比                    10990.00   11140.00      +1.36     -12.37    9630.00
 印度卢比                       61.61      61.46      -0.24     -10.75      54.99
 马币                          3.1550     3.1605      +0.17      -3.07     3.0580
 人民币                        6.0838     6.0820      -0.03      +2.41     6.2303
 (完)
          
      
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 (编译 朱晓军；审校 张若琪)
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