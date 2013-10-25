《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减1,020.15亿台币

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北10月25日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减1,020.15亿台币。央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,419.35亿台币。上周存单发行量净增1,071.05亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
10/21 7,876.05 6,727.50 -1,148.55
10/22 4,204.30 4,208.00 +3.70
10/23 1,653.80 1,719.00 +65.20
10/24 3,972.90 3,973.40 +0.50
10/25 861.20 920.20 +59.00
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总计 18,568.25 17,548.10 -1,020.15
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
10/21 65.80 22.00
10/22 39.00 14.00
10/23 66.80 22.00
10/24 40.00 17.00
10/25 57.00 11.50
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总计 268.60 86.50 (完)
(记者 詹静宜 审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。