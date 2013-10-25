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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 16:55 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减1,020.15亿台币

路透台北10月25日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减1,020.15亿台币。央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,419.35亿台币。上周存单发行量净增1,071.05亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

10/21 7,876.05 6,727.50 -1,148.55

10/22 4,204.30 4,208.00 +3.70

10/23 1,653.80 1,719.00 +65.20

10/24 3,972.90 3,973.40 +0.50

10/25 861.20 920.20 +59.00

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总计 18,568.25 17,548.10 -1,020.15

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

10/21 65.80 22.00

10/22 39.00 14.00

10/23 66.80 22.00

10/24 40.00 17.00

10/25 57.00 11.50

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总计 268.60 86.50 (完)

(记者 詹静宜 审校 曾祥进)
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