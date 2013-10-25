中国债市：国债趋稳但金融债仍偏弱，若资金转好收益率有短暂回落机会

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海10月25日 - 中国银行间债市周五现券弱势稍显缓和，国债除短期品种外走势大多趋稳，不过金融债表现仍偏弱，尤其是长期品种，收益率仍有明显上行。市场人士认为，随着缴税等因素的影响渐消，资金面有逐步转好可能，现券收益率料有短暂回落机会。
交易员指出，流动性若转暖，短券受益将更为明显，而中长品种，则受制于通胀压力上升以及货币政策难放松，走强的空间受限。
“中间有过一波买盘，早上一度资金好一点，国债动得不多，金融债还是偏弱。”上海一外资银行交易员称。
上海另一中资大型银行交易员则指出，因资金面昨日中期金融债走势不佳，今天则轮到长期金融债表现更弱，如10年国开债等。
二级市场上，剩余期限9.47年的国开行固息债130222券 最新成交对应收益率为5.20%，上日尾盘在5.0433%。
上述交易员并指出，本轮债市调整幅度明显超出市场预期，其中资金面骤然收紧无疑放大了市场的紧张情绪，不排除有超调之嫌，因此短期有适度修正的要求，尤其是短券；不过从基本面和政策面判断，债市转势时机仍未看到。
银行间市场周五主要回购 利率涨势不改，七天和隔夜品种涨幅较上日稍缓。市场人士表示，早间长期资金供给有所增多，而月末临近不少机构短期资金缺口仍大，致跨月品种供给暂难脱离紧俏局面，14天期限资金利率居高不下，涨幅逾90bp。
五年期国债期货主力合约 收报93.688元人民币，涨0.082元，或0.09%，成交2,209手。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 4.5484 5.0624
上日 4.1981 4.7894
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 3.7750/3.7180
国债参考率报价 3.5960/3.5110
金融债参考率报价 4.5100/4.4413 (完)
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