更新版 1-中国货币市场：短期资金利率涨势略缓，但跨月资金供给仍紧俏

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路透上海10月25日 - 中国银行间市场周五主要回购利率 涨势不改，七天和隔夜品种涨幅较上日稍缓。尽管盘中资金状况有所反复，但最终临近尾盘流动性渐显缓和。

市场人士表示，早间长期资金供给有所增多，午盘又有收紧迹象，不过临近收盘出钱机构再度增加；而月末将至不少机构短期资金缺口仍大，致跨月品种供给暂难脱离紧俏局面，14天期限资金利率居高不下，涨幅逾90bp。

他们并认为，缴税因素对市场的影响即将淡去，且今日例行存款准备金亦有部分退款，在市场长期资金出资意愿有所增强的影响下，流动性紧张局面并未加剧；考虑到未来财政存款投放等因素，机构中长期流动性较为乐观。

上海一银行交易员称，“3点半以后稍微好点了，大行没怎么出（钱），都是小行之间互相调剂的。（缴税）峰值过去了，下周应该会好点，这个礼拜过的，不容易啊。”

“今天(资金)好多了，出长期限的机构多起来了，不过短的还是比较难借，市场传言央行有定向，但具体就不清楚了。” 华南一银行交易员表示，不过倒是今天有例行存款准备金退款，应该多少有点缓和资金供给。

她进一步认为，初步估计下周资金面应该会稍好于本周，但是因月末因素宽松幅度料仍将有限。

面对本周转趋紧张的银行间资金市场，中国央行岿然不动，本周公开市场零操作，意味着逆回购操作阶段性退出已成定局，彰显出央行在敲响信贷增速过快警钟后，不会放任流动性过于宽松的决心。

另一银行交易员亦认为，最近每到月末流动性都得紧张几天，其实市场不必过度恐慌，度过月末，流动性有望得到改善；个人对长期资金面还是看好的，毕竟未来两个月还有不少财政资金投放。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:37 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.5484 4.1981 +35.03 4,046.34

七天 5.0624 4.7894 +27.30 556.99

14天 5.8976 4.9506 +94.70 248.83

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.4450 3.2500 119.50 --

七天 4.6200 4.3500 +27.00 --

14天 4.5000 3.6150 +88.50 --

回购定盘利率

其中:隔夜 4.4500 4.0700 +38.00 --

七天 4.8800 4.6700 +21.00 --

14天 5.7200 3.9000 +182.00 --

Shibor

其中:隔夜 4.3670 4.3670 +0.00 --

七天 4.8910 4.8910 +0.00 --

三个月 4.6910 4.6910 +0.00 --