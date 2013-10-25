中国企业：电商出身的婴童零售商乐友积极扩张实体店，店铺年增三成

路透上海10月25日 - 中国电子商务的快速崛起使国内不少零售连锁企业纷纷缩减店铺数量，不过电商起家的中国最大婴童零售商--乐友（中国）超市连锁有限公司却积极扩张线下实体店，未来几年计划每年店铺数增长三成。

“目前来看，线下还是更赚钱，电子商务只是展示作用，现在还在亏钱。”乐友创始人、首席运营官（COO）龚定宇指出。

乐友目前在国内十余个城市的店铺数已达到388家，公司方面预计今年国内店铺数将超过400家。

他解释说，线下店已成为公司内部不可替换的体验式购物资源，大部分的新手妈妈喜欢线上浏览、线下成交。这与当前服饰等消费品领域普遍出现的线下门店成试衣店现象正好相反。

他指出，乐友正在婴童领域坚持类似H&M、Zara等海外服饰品牌的策略，不采取加盟的形式，只开直营店。虽然新开店铺的过程比较艰辛，但一旦到了一定规模，那其他对手就很难逾越了。

乐友目前近400家的直营连锁店规模已是全球婴童市场中名列前茅，而其婴儿奶粉销售规模亦在国内27个大型城市的零售业中排名第三，仅次于家乐福 和沃尔玛 。

此前公司已进行了三轮融资，包括高盛 、德意志银行 和永威投资等机构共向公司投资逾5,000万美元。据业内人士透露，全球知名私募基金凯雷 近期亦向公司有注资。

龚定宇不愿对公司上市事宜发表评论。不过国内媒体此前有报导称，公司计划未来赴美国纳斯达克市场上市。