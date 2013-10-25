中国企业：电商出身的婴童零售商乐友积极扩张实体店，店铺年增三成

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透上海10月25日 - 中国电子商务的快速崛起使国内不少零售连锁企业纷纷缩减店铺数量，不过电商起家的中国最大婴童零售商--乐友（中国）超市连锁有限公司却积极扩张线下实体店，未来几年计划每年店铺数增长三成。
“目前来看，线下还是更赚钱，电子商务只是展示作用，现在还在亏钱。”乐友创始人、首席运营官（COO）龚定宇指出。
乐友目前在国内十余个城市的店铺数已达到388家，公司方面预计今年国内店铺数将超过400家。
他解释说，线下店已成为公司内部不可替换的体验式购物资源，大部分的新手妈妈喜欢线上浏览、线下成交。这与当前服饰等消费品领域普遍出现的线下门店成试衣店现象正好相反。
他指出，乐友正在婴童领域坚持类似H&M、Zara等海外服饰品牌的策略，不采取加盟的形式，只开直营店。虽然新开店铺的过程比较艰辛，但一旦到了一定规模，那其他对手就很难逾越了。
乐友目前近400家的直营连锁店规模已是全球婴童市场中名列前茅，而其婴儿奶粉销售规模亦在国内27个大型城市的零售业中排名第三，仅次于家乐福 和沃尔玛 。
此前公司已进行了三轮融资，包括高盛 、德意志银行 和永威投资等机构共向公司投资逾5,000万美元。据业内人士透露，全球知名私募基金凯雷 近期亦向公司有注资。
龚定宇不愿对公司上市事宜发表评论。不过国内媒体此前有报导称，公司计划未来赴美国纳斯达克市场上市。
1999年底成立的乐友公司，在国内率先开通孕婴童B2C电子商务网站，2005年前公司只有五家门店。但在公司确立了“连锁店＋网上商城＋直购目录”的经营模式后，近年来线下拓店速度加快。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。