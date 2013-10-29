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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 18:14 BJT

中股业绩：宝钢前三季净利同比降57%，料四季度外部不确定性仍较大

路透上海10月29日 - 中国最大的钢铁企业之一--宝钢股份 周二公布，今年前三季净利润46.42亿元人民币，较上年同期减少56.99%。公司预计四季度外部市场不确定性仍较大。

宝钢三季报并显示，宝钢1-9月每股收益为0.28元。当期营业收入1,422.64亿元，较上年同期减少2.42%。

公司表示，剔除去年不锈钢、特钢相关资产及股权处置收益后，前三季度经营利润较去年同期增加22.8亿元。

宝钢股份称，四季度外部市场形势仍有较大的不确定性，内部相关机组仍处于年修的周期，公司将继续加大费用控制力度，进一步加强购销联动，以确保经营业绩持续稳定。

宝钢股份周二收报4.03元，10月以来累计下跌4.05%。(完)

参看相关细节,可点选：here (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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