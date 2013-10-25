更新版 1-中港股业绩：中国神华首9月净利按年下跌12%，将大幅压缩资本开支

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路透香港10月25日 - 受累于煤价下滑,中国最大煤炭生产商--中国神华能源 今年首9月净利按年下跌12%；公司因应经营环境变化，决定大幅下调今年度资本开支计划。

神华周五发布公告显示，按照国际会计准则，公司1-9月净利为342.99亿元人民币，去年同期则为387.67亿元。

神华称，首9月受经济增速放缓的影响，国内煤炭市场持续下行。公司并称，“四季度预计冬季取暖用煤将带动煤炭需求量季节性增长，煤炭价格将逐渐趋稳。”

受煤炭、火电需求及煤价变化等因素影响，神华决定调整2013年度经营目标，同时将全年资本开支计划下调19.2%，由674.5亿元降至544.7亿元。其中煤炭业务的投资减少38.4%，发电业务开支则增加10%。

神华表示，2013年煤炭产销量及发电量目标不变，惟营业收入目标下调5.4%，由2,714亿元降至2,568亿元。

公司今年首9月商品煤产量同比增2.6%至2.368亿吨，销量则升11%至3.663亿吨，加权平均售价同比下降7.8%，自产煤平均成本上升2.1%。同期发电量同比增加8.9%。

分析师称，第三季国内现货煤价下跌，导致神华的煤炭业务获利转弱，不过电力和运输业务在经营溢利占比较高，故神华相比其竞争对手中煤能源 、兖煤 的盈利跌幅较小。（完）

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