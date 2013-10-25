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货币新闻 | 2013年 10月 25日 星期五 18:09 BJT

马币汇率：马币扩大上涨至日高，此前总理称将实施新的消费税

路透新加坡10月25日 - 马币(林吉特)周五扩大涨势升至日高，此前马来西亚总理纳吉布称政府将会实施新的消费税。

在宣布2014年预算时，纳吉布称新的商品及劳务税(GST)将自2015年4月起生效，税率为6%，高于许多分析师预期的4-5%。

0933GMT，马币兑美元上涨0.6%至日高3.1425马币，在总理发表消费税计划前则是报在3.1560马币。马币兑美元周四收盘价为3.1605马币。(完) (编译 张明钧; 审校 艾茂林)
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