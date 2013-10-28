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亚洲 | 2013年 10月 28日 星期一 17:22 BJT

台湾债市：102/11期借券成交28.73亿台币，加权平均利率0.5850%

路透台北10月28日 - 台湾柜台买卖中心公布，周一等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下：
    
    期别   成交值  最高利率  最低利率   加权平均利   可交易余  上日余额
                                                率         额  
  102/11    28.73    0.6000    0.5500       0.5850      123.0     123.0
 
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)

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