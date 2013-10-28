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亚洲 | 2013年 10月 28日 星期一 17:24 BJT

台湾债市：102/11期五年公债中，证券业卖超1.5亿台币

路透台北10月28日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，债券等殖成交系统中，五年公债102
/11 交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业        9.00        8.50       +0.50
     票券业        1.50        0.50       +1.00
     证券业        5.00        6.50       -1.50

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