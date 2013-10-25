路透调查：印度央行下周料上调政策利率，巩固抗击通胀立场

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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随着印度卢比在8月创出纪录新低后有所反弹，印度央行在10月7日下调MSF利率50个基点至9.0%。
“拉詹对通胀的态度一向相当强硬，而且他已经表态，即使控制通胀在短期内会牺牲经济增长，他也会冒这个险，”ING Vysya Bank的分析师Upasna Bhardwaj表示。
“他的学派也认为，对抗通胀应该是央行的首要使命。”
该调查还显示，印度央行不太可能在会上改变现金准备率(CRR)，将维持在4.0%。
调查中有12位分析师预计，印度央行将按兵不动，不会在周二的评估中上调附买回利率。分析师称上月的通胀上升源自食品价格增长，预计这一因素将逐步消退。(完) (编译 田建华/朱晓军；审校 艾茂林)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。