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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 17:51 BJT

路透调查：印度央行下周料上调政策利率，巩固抗击通胀立场

随着印度卢比在8月创出纪录新低后有所反弹，印度央行在10月7日下调MSF利率50个基点至9.0%。

“拉詹对通胀的态度一向相当强硬，而且他已经表态，即使控制通胀在短期内会牺牲经济增长，他也会冒这个险，”ING Vysya Bank的分析师Upasna Bhardwaj表示。

“他的学派也认为，对抗通胀应该是央行的首要使命。”

该调查还显示，印度央行不太可能在会上改变现金准备率(CRR)，将维持在4.0%。

调查中有12位分析师预计，印度央行将按兵不动，不会在周二的评估中上调附买回利率。分析师称上月的通胀上升源自食品价格增长，预计这一因素将逐步消退。(完) (编译 田建华/朱晓军；审校 艾茂林)
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