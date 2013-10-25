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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 17:57 BJT

《中国企业债发行日程表》--10月25日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 
       
发债主体     拟发规模  期限   簿记建档日     年利率    主体评级    发行时间   主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*柳州东城投资  10       7    10/28簿记建档 区间7.0%-7.5%  AA     10/29-11/4   国海证券
开发公司         (第3-7年末每年偿还20%本金)
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*武汉地铁集团  23    可续期  10/28簿记建档 利差上限5.7%   AA+    10/29-11/1   海通证券
            (在本期债券每五个计息年度末，发行人有权选择将期限延续五年，或选择
             在该计息年度末到期全额兑付本期债券/浮息，前五年以七天Shibor为基准)                 
    
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*宿迁城建      10       7    10/28簿记建档 上限6.95%      AA     10/29-11/1   齐鲁证券
投资公司       (第3-7年末每年偿还20%本金，江苏洋河集团提供担保)
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武汉光谷联合    6       6        --          7.35%        AA-    10/23-10/28  天风证券
集团公司      (第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权/武汉信用风险管理担保)
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南阳投资集团   18       7        --          7.05%        AA     10/24-10/28  国开证券
                 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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重庆双福建设   12       7        --          7.49%        AA     10/23-10/29  华林证券
开发公司      (第3-7年末每年偿还20%本金)
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河北广电信息    3       8        --          6.45%        AA     10/23-10/29  长江证券
网络集团      (第五年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
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池州平天湖     10       7        --          7.40%        AA-    10/23-10/29  民族证券
建设工程公司  (第3-7年末每年偿还20%本金,以国有土地使用权抵押担保)
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北京金利源     10       7    周五簿记建档  上限7.20%      AA     10/28-10/30  平安证券
国资经营管理中心 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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湖北交通投资    5      10    周五簿记建档 区间5.78%-5.98% AAA    10/28-10/30  银河证券
公司          (第七年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)          国开证券
               25      15    周五簿记建档 区间5.98%-6.18% AAA     
              (第10年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) 
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浙江永利实业    5       6    10/28簿记建档 区间7.0%-7.5%  AA     10/29-10/31 东方花旗证券
集团          (第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权/精功集团担保)
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怀化工业园     12       7    周五簿记建档  上限7.80%      AA     10/29-11/4   德邦证券
投资开发公司     (第3-7年末每年偿还20%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完)


 (整理 边竞； 审校 吴芳)
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