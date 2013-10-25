欧洲汇市：英国乐观GDP数据带动英镑上涨，但涨势受限

英镑/美元7月9日触及三年低点1.4814后，目前已上扬近10%，因数据显示英国经济走上持续成长之路，且受美国超宽松货币政策之助。

英镑兑欧元自周四触及的近两个月低点回升。数据公布后，欧元/英镑 缩减涨幅，报0.8520英镑，低于公布前的0.8526。

“由于数据大致符合预期，英镑的反应相当温和。经济成长是由服务部门领军，制造业亦出现一些复苏，”巴克莱汇率分析师Chris Walker称。

“我们认为英镑短线将走平，虽然在较低水准将有支撑，但我们有点怀疑英镑兑美元能进一步上扬。”

投资人转为审慎的部分原因，在于数据利好的惊喜减弱，因此对英镑的影响料将降低。(完)

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